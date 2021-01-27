В Тюменской области выявили 150 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирусной инфекцией заразились 150 человек, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 заразился 27 651 житель региона, более 25 тыс. человек уже выздоровели, 241 пациент скончался.

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 17 741 новый случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 774 672 человек, более 3,1 млн пациентов выздоровели, 71 076 человек скончались.

Напомним, в регионе до 28 февраля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Помимо этого, сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны.