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Из структуры администрации Саратова выводят управление по стратегическому планированию

Комиссии Саратовской городской думы поддержали изменение структуры администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Речь идет о передачи полномочий должности заместителя главы администрации по стратегическому планированию заместителю по экономическим вопросам, а также выводе из структуры администрации управления по стратегическому планированию и инвестициям.

Руководитель аппарата администрации города Екатерина Максимова объяснила рассказала, что в рамках оптимизации уже была ликвидирована должность одного из заместителей главы, и эти изменения «показали эффективность, поэтому эту работу было решено продолжить». Сотрудники управления по стратегическому планированию и инвестициям будут интегрированы в комитет по экономике, а три штатные единицы, занимающиеся вопросами цифровизации, войдут в состав аппарата администрации города.

Марина Ковалева


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