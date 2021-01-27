Из структуры администрации Саратова выводят управление по стратегическому планированию

Комиссии Саратовской городской думы поддержали изменение структуры администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Речь идет о передачи полномочий должности заместителя главы администрации по стратегическому планированию заместителю по экономическим вопросам, а также выводе из структуры администрации управления по стратегическому планированию и инвестициям.

Руководитель аппарата администрации города Екатерина Максимова объяснила рассказала, что в рамках оптимизации уже была ликвидирована должность одного из заместителей главы, и эти изменения «показали эффективность, поэтому эту работу было решено продолжить». Сотрудники управления по стратегическому планированию и инвестициям будут интегрированы в комитет по экономике, а три штатные единицы, занимающиеся вопросами цифровизации, войдут в состав аппарата администрации города.

Марина Ковалева