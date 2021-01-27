40% петербургских квартир приобретают жители регионов

За прошлый год 40% сделок с квартирами в Петербурге были заключены с покупателями из регионов. Об этом сообщают эксперты «Группы ЛСР».

Наибольшая доля покупок жилья ( 8,8%) приходится на жителей Мурманской области. При этом жители данного региона стали на 30% покупать недвижимость охотнее по сравнению с прошлым годом. На втором месте — покупатели из Ханты-Мансийского автономного округа, на них приходится 5,7% от общего объема сделок. На жителей Архангельской области приходится 4,3% сделок с квартирами в Петербурге.

Спросом у региональных покупателей пользовались однокомнатные квартиры и студии. В компании интерес региональных покупателей объясняют налаженным механизмом дистанционного оформления сделки. Для собственного проживания покупатели предпочитали квартиры с европланировкой , удобную локацию и выбирали варианты с отделкой.