Жителя Ростовской области подозревают в поджоге машины судьи из мести за вынесенный приговор

В Каменске-Шахтинском возбуждено уголовное дело по факту умышленного поджога имущества, а именно автомобиля (ч.2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января 2021 года на одной из стоянок Каменска-Шахтинского неизвестные подожгли автомобиль, который находился в пользовании судьи одного из судов Ростовской области. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по региону установили, что к преступлению причастны ранее судимый 26-летний местный житель, 20-летний исполнитель преступления и трое их пособников. Поводом к поджогу стала месть за вынесенный судьей приговор в отношении 26-летнего организатора поджога. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступления.

Наталья Шинкарева