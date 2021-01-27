Под Ярославлем водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Ярославском районе сегодня утром произошло ДТП, в результате которого погибла 65-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По предварительной информации, 27 января около 7:20 на автодороге Ярославль – Шопша автомобиль Hyundai Solaris под управлением 54-летнего мужчины сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм пострадавшая скончалась на месте.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, скорая медицинская помощь. В настоящее время проводятся проверки для выяснения всех обстоятельств ДТП.

София Бастрыгина