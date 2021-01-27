В Астрахани обвинили москвичку за хищение средств маткапитала

Советский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Москвы, которую признали виновной в мошенничестве при получении соцвыплат (ч.3 ст.159.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что женщина, получив сертификат на материнский капитал, договорилась с неустановленным лицом о подготовке пакета документов якобы о вступлении ее в жилищно-строительный кооператив для приобретения квартиры в строящемся доме. На основании представленных ложных сведений заявление удовлетворили, денежные средства в сумме более 415 тыс. руб. перечислили на расчетный счет кооператива. В дальнейшем соучастники преступления, предположительно, распорядились деньгами по своему усмотрению.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на два года и восемь месяцев условно с испытательным сроком на три года. Также удовлетворили исковое заявление пенсионного фонда о взыскании с осужденной всей суммы причиненного ущерба.

Мария Шахрай