В Краснодаре передали в суд дело о мошенничестве со строительством детсадов

Правоохранительные органы Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ростова-на-Дону, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 2015-2018гг. в ходе реализации муниципального контракта при строительстве детских дошкольных учреждений они, будучи руководителями строительных компаний, предоставили справки, в которых содержались ложные сведения об объемах выполненных работ и использованных стройматериалов. Общий ущерб от их действий составил 3,5 млн руб.

Нарушения выявила прокуратура Краснодара. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). На период следствия обвиняемых отпустили на свободу под подписку о невыезде. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий одному из фигурантов дела.

Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Белянин