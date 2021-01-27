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В Неклиновском районе сняли карантин по птичьему гриппу

На территории станции Морской Приморского сельского поселения Неклиновского района снят карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области. Напомним, карантин из-за птичьего гриппа был установлен в середине ноября в пределах улиц Вокзальной и Полевой.

Как ранее писал “Ъ-Юг” в ноябре птичий грипп в Неклиновском районе также был выявлен на территории КФХ Величко А.В. В конце октября вспышка заболевания  была зарегистрирована в ОАО «Птицефабрика Трогская».

Наталья Шинкарева


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