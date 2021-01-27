Иностранные инвестиции в экономику Татарстана сократились в четыре раза

Объем иностранных инвестиций в Татарстан за девять месяцев 2020 года составил $376,4 млн.

«Наиболее активными иностранными инвесторами стали Германия, Нидерланды, Турция и Финляндия. Реинвестировали такие компании, как Kastamonu, Polimeks, YIT, Drylock Technologies, 3М и Хаят Кимья», – говорится в докладе руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной.

За аналогичный период 2019 года госпожа Минуллина оотчитывалась о поступлении иностранных инвестиций в размере $1,6 млрд. Таким образом их объем за год сократился в 4,3 раза.

Инвестиции в основной капитал по прогнозу в 2020 году составят 602 млрд руб. Это на 6% меньше, чем годом ранее.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"