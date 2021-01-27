Режим повышенной готовности в Самарской области продлят до 14 февраля

Продление режима повышенной готовности планируется в Самарской области до середины февраля текущего года. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Кроме того, на заседании было решено продолжить в регионе рейды по проверке соблюдения мер безопасности в связи с распространением COVID-19. Помимо прочего, в ближайшее время штаб вынесет постановление об обязательном переводе беременных женщин Самарской области на дистанционный формат работы.

Ранее соответствующие изменения были внесены в Трудовой кодекс РФ. Благодаря ним работодатель может не рекомендовать, а в обязательном порядке отправить на удаленную работу подчиненных, которые ждут ребенка.

Георгий Портнов