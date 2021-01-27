Второй социальный онлайн-форум «Единой России»: волонтеры предложили новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностью

Волонтерские центры «Единой России» не прекращают работу, несмотря на то что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям», – сказал Дмитрий Медведев, открывая второй Социальный онлайн-форум «Единой России». Он поблагодарил всех волонтеров и активистов партии за совместную работу.

Основными направлениями добровольческой деятельности по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. В первый месяц нового года автоволонтеры по всей стране сделали уже почти 50 тыс. выездов, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, с начала января добровольцы передали медикам в «красных зонах» более 2 млн горячих обедов. Волонтеры присматривают за детьми врачей, пока те на работе, доставляют необходимые товары, оказывают другую помощь. За неполный первый месяц этого года волонтеры-медики и депутаты от партии отработали почти 300 тыс. смен в регистратурах. Кроме того, активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных кол-центров единого номера 122.

«По всей стране стартовала массовая вакцинация. Но мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать», – подчеркнул Андрей Турчак.

Сейчас волонтерские центры «Единой России» объединяют больше 100 тыс. добровольцев. Все они каждый день общаются с людьми, которые делятся своими проблемами. Волонтеры становятся теми, кто помогает поднять важные темы на федеральный уровень. Доброволец из Брянска, депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин, который помогает пожилым людям, поставил вопрос о работе частных домов престарелых. Не везде предприниматели к организации такого рода услуг подходят ответственно, сказал он. По словам активиста, некоторые бизнесмены экономят, что отражается на условиях проживания пожилых людей и противопожарной безопасности.

«Это влечет за собой страшные трагедии. Хотелось бы выйти с предложением, чтобы деятельность частных домов престарелых лицензировать и одним из жестких требований поставить соблюдение санитарных и противопожарных норм», – предложил Алексей Солонкин.

Сейчас работа частных пансионатов для пожилых не лицензируется. За последние пару месяцев в Тюменской и Московской областях, Башкирии случились пожары в таких домах престарелых – погибли больше 30 человек. Лицензирование позволит защитить людей и сохранить им жизнь.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил еще один способ защиты здоровья и жизни пожилых граждан, а также людей с серьезными заболеваниями – использование трекеров для информирования о состоянии их здоровья. Специальные устройства помогут врачам в случае необходимости оперативно оказывать им экстренную помощь.

«В Ленинградской области более 3 тыс. человек ежегодно используют кардиомониторы, приборы для измерения давления, которые через сим-карту передают данные лечащему врачу. Врач может наблюдать одновременно до 350 человек. Благодаря этому в четыре раза снизилось количество вызовов скорой помощи этими людьми», – рассказал Александр Дрозденко, предложив распространить этот опыт на всю страну. Он подчеркнул, что с начала использования мобильных устройств контроля за здоровьем не было ни одного летального исхода.

Волонтер движения «Мы вместе», депутат Совета муниципального образования Ленинского района Севастополя Лариса Мельник рассказала о реакции жителей осажденного Севастополя на закон «Единой России», который приравнял их к ветеранам Великой Отечественной войны. Он был принят в конце прошлого года.

«Сегодня они могут пользоваться одинаковыми с ветеранами льготами. Но им не удалось получить единоразовую выплату в размере 75 тыс. рублей. Мы предлагаем изыскать возможность и выплатить жителям осажденного Севастополя эти деньги. Это будет шаг справедливости по отношению к нашим мужественным землякам, ведь их осталось всего 1096 человек», – сказала Лариса Мельник.

Волонтеры предложили также поддержать детей-инвалидов. Руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко предложил включить их в список тех, кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. Сейчас под такую норму подпадают только инвалиды I и II групп.

«В этом списке нет детей с инвалидностью. У родителей нет времени сидеть в очередях. Если мы добавим эту категорию – окажем им существенную поддержку», – подчеркнул Роман Пономаренко.

Инициативы, озвученные волонтерами в ходе второго Социального онлайн-форума «Единой России», поддержали в профильных министерствах. Представители кабмина также принимали участие в мероприятии. Партия проработает их совместно с правительством – положительный опыт такой работы уже есть. Фактически завершена совместная отработка поручений президента по итогам первого аналогичного форума, который прошел в декабре прошлого года. Владимир Путин тогда поддержал ряд предложений волонтеров, в том числе о страховании педагогов и немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19, а также о расширении возможностей онлайн-продажи лекарств. В частности, об этом шла речь в ходе рабочей встречи секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и премьер-министра Михаила Мишустина, которая состоялась в преддверии форума, 26 января. На ней председатель правительства положительно оценил совместную работу с партией.

«Мы с вами подробно и часто говорим о подходах и проектах, которые есть у партии «Единая Россия», о том, что в первую очередь надо оказывать помощь, содействие людям: чтобы социальные программы выполнялись, чтобы все задачи, которые сформулированы президентом в национальных целях, решались», – сказал премьер-министр.

В завершение форума Дмитрий Медведев поручил проработать возможность первоочередной вакцинации волонтеров от коронавируса. Кроме того, он предложил вновь организовать сбор средств (партийных взносов и благотворительных пожертвований) на оказание помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьева, с самого момента своего создания в марте 2020 года волонтерский центр «Единой России» в Прикамье не прекращает своей работы. «За это время волонтеры отработали более 18,5 тыс. заявок по доставке продуктов, товаров первой необходимости, лекарств. Не снижались темпы работы и в новогодние праздники. В медицинские учреждения переданы более 600 сладких наборов для детей докторов и медсестер. Во всех районах Перми в каникулы проходили спортивные праздники на открытом воздухе. Особое внимание – медикам: им предоставляют средства защиты, горячее питание, продуктовые наборы, обеспечивают транспортом. В этой работе активно участвуют и депутаты всех уровней. С интересной инициативой вышел депутат Госдумы Игорь Сапко и коллеги из Удмуртии. Для врачей, работающих в «красной зоне», с декабря 2020 года организуются туристические поездки в соседний регион: прикамские врачи посещают достопримечательности Удмуртии, и наоборот. И в эти дни медики из Очера и Осы находятся на курорте активного отдыха Нечкино в Удмуртии. Акция будет продолжаться», – рассказал Вячеслав Григорьев.