Новым директором хореографического училища в Самаре стала бывшая замглавы Жигулевска

На должность директора Самарского хореографического училища назначена Маргарита Соколовская. Ее представил коллективу учреждения министр культуры Самарской области Борис Илларионов. Об этом сообщает региональный минкульт.

Маргарита Соколовская является педагогом. До нового назначения она руководила муниципальным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям Тольятти». Также она была замглавы Жигулевска и курировала в администрации муниципалитета социальную сферу.

Предшественница Маргариты Соколовской на посту директора хореографического училища Регина Молошник покинула должность в ноябре минувшего года. Это произошло после скандала с выступлением учащихся заведения на частной вечеринке по поводу дня рождения дочери бизнесмена Артема Шишакина. В честь нее детей освободили от занятий, не поставив в известность родителей. Они в свою очередь написали коллективное письмо, которое через депутата Александра Хинштейна дошло до губернатора Самарской области.

Георгий Портнов