В Ижевск могут закупить электробусы из Белоруссии

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев встретился с руководителем отделения посольства Белоруссии в РФ Артуром Карповичем. Стороны обсудили различные вопросы, включая обновление парка техники для пассажирских перевозок электробусами, сообщил господин Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Столицу Удмуртии и Белоруссию уже много лет связывают партнерские отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. На встрече в администрации города решили продолжать наши договоренности, обсудили возможность развития торговых связей, обновления парка техники для пассажирских перевозок — в Беларуси сейчас налажено производство современных и экологичных электробусов, которые могли бы появиться на улицах Ижевска»,— отметил Олег Бекмеметьев.