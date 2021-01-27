Детские поликлиники Волгоградской области получили 229 единиц медтехники

В Волгоградской области 39 детских поликлиник дооснастили 229 единицами высокоточного диагностического и лечебного оборудования в 2020 году. На все эти цели выделили 369 млн руб. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облздрава, детские медицинские учреждения региона оснастили аппаратом МРТ, 30 аппаратами для ультразвукового исследования, 45 единицами офтальмологического оборудования, аппаратами для проведения видеогастроскопии и другими видами лабораторной техники. Кроме того, в 36 детских медучреждениях выполнили перепланировку внутренних пространств для более комфортного пребывания юных пациентов, восемь учреждений были капитально отремонтированы.

Мария Шахрай