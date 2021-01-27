Прокуратура требует от мэрии Ярославля отремонтировать проезд Доброхотова

В Ярославле по заявлению прокурора Заволжского района суд возложил на мэрию обязанность отремонтировать дорогу по проезду Доброхотова, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В сообщении отмечается, что в связи с обращением депутатов муниципалитета в октябре 2020 года была проведена прокурорская проверка состояния дорожного покрытия в районе школы №84.

«В ходе проверки выявлены многочисленные повреждения дорожного покрытия, выбоины, повреждения проезжей части, а также отсутствие горизонтальной дорожной разметки на всем протяжении дороги. Данные нарушения свидетельствуют о несоответствии дороги в проезде Доброхотова требованиям нормативных документов»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

По итогам проверки прокуратура Заволжского района направила исковое заявление в суд с требованием возложить на мэрию Ярославля обязанности устранить выявленные нарушения в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры, которая поставила на контроль исполнение судебного решения.

Антон Антонов