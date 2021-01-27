В Республике Алтай стартовал проект по восстановлению численности краснокнижных соколов

В Сайлюгемском нацпарке (Республика Алтай) начался проект по восстановлению численности краснокнижных соколов балобанов, сообщает Минприроды РФ. Программа рассчитана на пять лет, и будет реализовываться вместе с барнаульским питомником редких птиц «Алтай Фалькон», Алтайским государственным университетом и всемирным фондом дикой природы.

«Предполагается, что питомник будет поставлять разновозрастных особей: птенцов, которые будут подсажены в дикие гнезда к приемным родителям, а также взрослых птиц, прошедших предварительную адаптацию в облеточных вольерах»,— уточняет директор Сайлюгемского нацпарка Денис Маликов

На территории «Алтай Фалькон» будет построен новый вольер, где будут «проходить летную подготовку претенденты», которых отправят в Республику Алтай. Ранее питомник выпускал птиц только на территории Алтайского края.

Авторы проекта считают, что его реализация в текущих условиях поможет увеличить численность соколов.«Популяция была существенно подорвана деятельностью браконьеров. Сейчас прессинг уменьшился, и мы считаем, что настало благоприятное время для ее восстановления»,— отмечает господин Маликов.

Балобан — крупный сокол из отряда соколообразных, 90% популяции проживает в Азии. По оценкам орнитологов численность популяции за последние 20 лет сократилась вдвое, в России обитает не более 1 200 гнездящихся пар. Основная причина вымирания — отлов для контрабанды.

Даниил Тарабукин