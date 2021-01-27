Место для нового памятника Александру II в Самаре выберут с учетом мнения горожан

Памятник императору Александру II планируется восстановить в Самаре. Вопрос его установки обсудят депутаты Самарской губернской думы в формате «круглого стола» с приглашением заинтересованных лиц. Об этом сообщает региональный парламент по итогам заседания комитета по культуре, спорту и молодежной политике.

«Очевидно, что необходимо сохранить память об этом великом человеке. Наш комитет соберется еще раз на расширенное обсуждение этой инициативы, где мы поговорим, в том числе, и о возможном месте нового памятника»,– цитируются в сообщении слова председателя профильного комитета Александра Милеева.

Вопрос о восстановлении памятника императору Александру II в Самаре депутаты подняли после публикации открытого письма общественности на эту тему в СМИ. В ней сообщается о том, что царь посещал Самару в 1871 году и во время визита «заложил камень в стену строящегося кафедрального собора».

В память о приезде императора в городе основали училище, библиотеку и присвоили железнодорожному мосту возле Сызрани название «Александровский». Позже на Алексеевской площади (сегодня – площадь Революции) был установлен памятник Александру II. В 1918 году он был разрушен.

Георгий Портнов