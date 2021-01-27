В Челябинске осудили сотрудников подрядной организации по реконструкции аэродрома

Советский районный суд Челябинска вынес приговор двум сотрудникам обособленного подразделения АО «Центродорстрой», обвиняемым в покушении на дачу взятки в качестве посредником (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Оба осуждены условно.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, сотрудника подрядной организации, которая реконструирует челябинский аэродром, задержали в мае 2020 года с поличным при попытке передать взятку в размере 60 тыс. руб. в качестве посредника инспектору Ростехнадзора за незаконную выдачу разрешений на пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию некачественно смонтированных объектов энергообеспечения нового аэропортового комплекса. Обвиняемый признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает о том, что Советский районный суд вынес приговор еще одному сотруднику подразделения АО «Центродорстрой», обвиняемому в посредничестве. Он, как и его коллега, получили указание передать взятку инспектору от главного энергетика административно-управленческого персонала АО «Центродорстрой». Обвиняемые также признал полностью, заключил соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

АО «Центрдорстрой» в качестве единоличного исполнителя работ по реконструкции аэродрома в Челябинске в ноябре 2018 года назначило правительство России без проведения торгов. Компания выполняла работы по строительству и реконструкции всех московских аэропортов, аэропортов в Калужской области, Иваново, Санкт-Петербурге. На обновление аэродромной инфраструктуры в Челябинске, по данным Счетной палаты России, было выделено около 4 млрд руб.