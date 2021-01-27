В Волгограде осудили участников ОПГ за попытку сбыта более 800 г героина

Кировский районный суд Волгограда признал виновными трех граждан Таджикистана в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в ноябре 2019 года один из обвиняемых вступил в сговор с сообщником на совместную деятельность по сбыту наркотиков. Приехав в Волгоград, мужчина стал проживать у своих знакомых, которые якобы также согласились распространять запрещенные вещества. 25 ноября 2020 года сообщники, предположительно, получили через тайник-закладку партию героина массой более 815 г, расфасовали его на съемной квартире, подготовив для сбыта более 200 свертков.

Как уточнили в прокуратуре, часть они успели разложить в тайники на территории Кировского и Краснооктябрьского районов города, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Вину в содеянном мужчины полностью признали. Суд приговорил каждого из иностранных граждан к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мария Шахрай