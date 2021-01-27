Как карантин может изменить вашу жизнь к лучшему

Ни для кого не секрет, что период карантина несколько усложняет нашу жизнь, меняя привычки и распорядок дня. “Сегодня человечество столкнулось с проблемой, с которой некоторые не сталкивались очень давно - изобилие свободного времени, - утверждает эксперт в области психологии, кандидат социологических наук Александр Бугеда - Мы настолько привыкли быть занятыми с утра до вечера, что появление часов, которые можно уделить себе, своим хобби или близким, вводит нас в ступор”.



Ведь даже если ваша рабочая деятельность не прекращается и вы продолжаете работать удаленно, у вас появляется свободное время, сэкономленное на дороге в офис и из него. Но как быть, если просмотр сериалов и компьютерные игры уже надоели и душа требует новых открытий и активных занятий? Психолог Александр Бугеда даст действенные рекомендации по интересному и полезному времяпрепровождению.

Творите

Ученые уже давно пришли к выводу, что творческая деятельность развивает человека и позволяет взглянуть на многие вещи с новой стороны. “Сейчас есть много сайтов, предлагающих креативные товары - конструкторы для взрослых, картины “сделай сам”, наборы для лепки и раскрашивания”, - рассказывает специалист Александр Бугеда.

За карантинный период прошлого года многие сайты распродали почти 70% своих развлекательных товаров - люди активно пытались заполнить свободное время всеми возможными способами. Особой популярность пользовались картины “по номерам” - наборы, включающие в себя кисти с красками и пронумерованное полотно, которое вы постепенно закрашиваете согласно инструкции. “На выходе у вас может получиться волшебный пейзаж, средиземноморский город или таинственный натюрморт”, - объясняет Александр Бугеда. Такое времяпрепровождения не только заставит вас почувствовать себя творцом прекрасного, но и позволит создать замечательный предмет интерьера для вашего дома.

Развивайтесь

Интернет пестрит различными курсами и онлайн занятиями. Вариантов очень много - от занятий иностранными языками до уроков по развитию собственного блога в Инстаграм. Эксперт по социологии Александр Бугеда считает, что даже если вы еще не определились с тем, чему бы хотели научиться, останавливаться и долго думать не стоит. “Выберите то занятие, которое будет вам хоть немного нравиться и интересовать. Например, готовка. Для начала, пройдите любой бесплатный мастер класс от спикера по приготовлению блюд. Если вы войдете во вкус и поймете, что вам это нравится, далее сможете приобрести более профессиональный курс от опытного шефа”, - уверяет психолог Александр Бугеда.

Дело может зайти настолько далеко, что в один прекрасный день вы поймете, что этим то вы и хотели заниматься по жизни. А, как известно, вода и камень точит, и если вы приложите усилия в совершенствовании своих навыков, в дальнейшем сможете уйти со старой работы и заниматься делом, которое приносит удовольствие.

Очищайтесь

Наверняка у вас уже давно есть в планах разобрать шкаф в коридоре, перебрать старую посуду и отремонтировать прикроватную тумбу. Александр Бугеда признается, что у него самого есть подобные домашние желания, которые он откладывает из года в год.

“Моя жена очень долго меня просила повесить полочку в ванной, которую мы купили почти год назад. Но руки все никак не доходили - семинары, лекции, прием пациентов и разъезды по стране отнимали очень много времени, а когда я приезжал домой - не было сил и хотелось отдыха. Было не до этого. Однако на карантине домашние планы удалось реализовать и подогнать то, что откладывалось. Полочка уже висит. Теперь жена занимается планированием следующих мебельных перемен в нашем доме”, - смеется психолог Александр Бугеда.

Карантин - это прекрасная возможность навести порядок в доме:

• перебрать старые вещи, которые последний раз использовались еще при царе Горохе, и ликвидировать их - выбросить, если они уже непригодны, либо отдать тем, кому они действительно пригодятся;

• починить качающийся стол и перекошенный шкаф;

• сделать генеральную уборку тех мест, в которые вы давно не заглядывали;

• по возможности обновить видавшие виды предметы интерьера.

Совершенствуйтесь

Если вы работаете из дома, значит образ жизни у вас более чем сидячий и спокойный. “Сидеть целый день, а потом лежать всю ночь - очень плохо для здоровья позвоночника и организма в целом”, - считает эксперт Александр Бугеда. После рабочего дня за компьютером лучшим лекарством для уставшего тела станет занятие спортом или, хотя бы, легкая разминка.

Примеры спортивных упражнений можно найти на Youtube, причем занятий совершенно разной физической загруженности очень много - пилатес, йога, фитнес, аэробика, занятия с весом. Подберите тот вид спорта, который вам больше всего по душе и старайтесь заниматься минимум три раза в неделю. “Это благотворно повлияет на общее самочувствие, разомнет мышцы и поможет вам оставаться в отличной форме даже на карантине”, - уверен Александр Бугеда.