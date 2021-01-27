Депутатам из Калмыкии не разрешили выступить на сессии хакасского парламента

Делегации депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия не дали возможность выступить на сессии парламента Хакасии. Предполагалось, что калмыки смогут еще раз обсудить вопрос об отставке хакасского спикера Верховного совета Владимира Штыгашева после его заявления о калмыцком народе.

Изначально внести соответствующий вопрос в повестку сессии предложил депутат от ЛДПР Верховного совета Виталий Анисимов. В итоге за проголосовали семеро, 34 — против, трое решили воздержаться.

«Я считаю, что господин Штыгашев, приняв такое решение, сам сделал большой шаг к своей отставке. В какой-то степени, это решение было ожидаемо. Мы оставляем за собой право дальше обратиться в компетентные органы»,— рассказала “Ъ-Сибирь” лидер справороссов в парламенте Калмыкии, один из делегатов Наталья Манжикова.



Как ранее писал “Ъ-Сибирь” в середине января этого года депутаты Народного хурала Калмыкии предложили Верховному совету Хакасии отправить в отставку их спикера-единоросса Владимира Штыгашева. Причиной послужило его высказывание годичной давности, что решение о депортации калмыков в 1943–1944 годах было правильным, «так как в каждой калмыцкой семье был кто-то, служивший у фашистов». Тогда спикер получил взыскание по партийной линии. Калмыков такая мера наказания не удовлетворила. В то же время в разговоре с “Ъ-Сибирь” хакасские депутаты говорили, что, по их мнению, вопрос давно исчерпан.

Подробнее о том, как депутаты Народного Хурала Калмыкии потребовали отставки главы парламента Хакасии, — в материале “Ъ-Сибирь” «Перевод темы с калмыцкого».

Юлия Сасевич