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Предпринимателя из Сарапула будут судить за коммерческий подкуп

Директора ООО «Эльстрой» из Сарапула будут судить за передачу коммерческого подкупа руководителю управляющей компании за заключение договоров подряда на капремонт трех домов (ч. 2 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с января 2019 года по апрель 2020 года предприниматель незаконно передавал лицу, выполняющему управленческие функции в ООО «Домовой», деньги на сумму более 228 тыс. руб. Отметим, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Для исполнения судебного решения на его имущество наложили арест.

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