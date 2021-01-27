На проведение переписи в Ярославской области выделили 19,5 млн рублей

1 апреля 2021 года начинается основной этап Всероссийской переписи населения. Ярославской области на проведение переписи федеральный бюджет выделил 19,5 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. Полученные средства распределят между муниципальными образованиями области. Деньги, в частности, предназначены для аренды помещений, в которых будут работать переписчики и на аренду транспорта.

По словам заместителя председателя областного правительства Екатерины Троицкой, в настоящее время подготовка к переписи населения вышла на финальный этап.

«Сейчас важно завершить подбор помещений под переписные участки, обеспечить их готовность к работе, ускорить процесс формирования штатов переписного персонала и резерва для замены в случае необходимости»,– рассказала госпожа Троицкая.

Всего в регионе планируется задействовать более 3 тыс. переписчиков. Всем им выдадут специальные накидки со светоотражающими элементами и логотипом переписи, а также шарфы с таким же логотипом. У каждого переписчика будет официальное удостоверение, снабженное несколькими степенями защиты.

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить с использованием цифровых технологий. Одно из главных нововведений – предоставленная гражданам возможность самостоятельно заполнять электронный переписной лист на портале госуслуг. Это можно будет сделать с 1 апреля по 25 апреля включительно. Кроме того, пройти анкетирование можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров. Предварительные итоги переписи будут опубликованы в октябре 2021 года.

По данным заместителя мэра Ярославля Вячеслава Гаврилова, в городе будет открыто 178 переписных участков. Штат ярославских переписчиков заполнен уже на 94%.

Антон Антонов