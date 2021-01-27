Пензенская область получит 197,6 млн рублей на поддержку фермерства

Пензенской области направили 197,6 млн руб. средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2021-2023 годы. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Федеральная субсидия составит 44,5 млн руб. в 2021 году. В том числе 20,3 млн руб. направят в рамках грантовой поддержки «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских фермерских хозяйств, 21,2 млн руб. — на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 3 млн руб. направят на поддержку Центра компетенции в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

Мария Шахрай