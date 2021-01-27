В Омске суд рассмотрит дело банды мошенников, инсценировавших ДТП

Омская прокуратура направила в суд дело преступной группы, участники которой инсценировали ДТП для получения страховок. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По данным следствия, банда мошенников действовала с 2016-го по 2018 год. Она насчитывала 13 участников, все приходились друг другу родственниками или близкими знакомыми. Руководил группой житель Омска, имевший диплом инженера по организации и управлению на транспорте.

В материалах дела указывается, что обвиняемые инсценировали три десятка аварий.

По подложным документам о ДТП они похитили у страховых компаний в общей сложности почти 10 млн руб. «В целях возмещения ущерба следствием наложены аресты на автомобили и деньги фигурантов на общую сумму 2,4 млн. руб. Кроме того, в ходе расследования обвиняемыми добровольно возмещен ущерб на сумму 3,3 млн. руб.»,— заявил официальный представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко.

Илья Николаев