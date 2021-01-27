Этот социальный проект благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель – ПАО «ММК»), созданный специалистами центра «Материнство», стал победителем десятого конкурса Фонда президентских грантов.



На конкурс поступило более десяти тысяч заявок. В число победителей попали две тысячи проектов из всех регионов страны, в том числе 53 проекта из Челябинской области. На реализацию проекта «Осознанное родительство – путь к гармонии в семье» выделено 1 400 000 рублей из средств Фонда президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Целью проекта является укрепление института семьи и семейных отношений через медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение женщин. Его реализация планируется с 1 марта 2021 года на базе центра «Материнство», а участницами станут женщины в период беременности с 12 недель и после рождения ребенка до шести месяцев.

В рамках грантового проекта планируется проведение перинатальным психологом занятий по подготовке к родам, проведение «Школы отцовства», организация занятий семейного сотворчества, оздоровление в санатории-профилактории «Южный» и многое другое.

Кроме того, для занятий лечебной гимнастикой и обеспечения совместного пребывания мамы и ребенка в центре «Материнство» запланировано приобретение спортивного инвентаря и всего необходимого для оборудования спортивной и детской площадок на прилегающей к центру территории.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»