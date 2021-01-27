Убирающим снег подрядчикам в Ижевске выписали штрафы на 1 млн рублей

В декабре 2020 года подрядчикам, ответственным за уборку снега в Ижевске, выписали штрафы на сумму 1 млн руб. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Слово "каша" — самое популярное в обращениях жителей вчера и сегодня. И это, к сожалению, не про вкусный завтрак, а про состояние дорог. Вынужден был сегодня собрать у себя подрядчиков, ответственных за уборку города, и снова проговорить прописные истины: уборка пешеходных переходов и остановок в приоритете, оперативное устранение заужений на дорогах, вывоз снежных валов вдоль дорог. Я не сторонник крайних мер, но штрафы здесь неизбежны. За неделю 126 предписаний выдано службой технического надзора»,— добавил глава Ижевска.

При этом господин Бекмеметьев подчеркнул, что работа по вывозу снега проходит неплохо. В ночь на 26 января на снегосвалку вывезли 19 тыс. куб. м снега, в целом с начала зимы — почти 400 тыс. куб. м.