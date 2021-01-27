В Югре зарегистрировано 185 новых случаев COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за прошедшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в окружном оперштабе. С начала пандемии в округе выявлено 46 919 случаев COVID-19, при этом 43 548 человек уже выздоровели.

За сутки в Югре зафиксировано четыре летальных случая от коронавируса, за все время скончались 652 человека. Состояние 86 пациентов оценивается как тяжелое, 56 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Большинство заболевших зафиксировано в Сургуте, где за сутки заразились 37 человек. В Ханты-Мансийске коронавирус выявили у 19 югорчан, в Урае — у 14. В Мегионе и Покачи COVID-19 зафиксировали у 12 пациентов, в Нижневартовске — у 11 человек. На момент выявления коронавируса у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 12 человек заболевание протекало бессимптомно.