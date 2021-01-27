Преступность в общественных местах Пермского края уменьшилась на 18%

В 2020 году в Пермском крае зарегистрировано 39 694 преступления. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 18,5%, на улицах — на 14,3%.Такие данные были озвучены на прошедшей вчера коллегии ГУ МВД по Пермскому краю.

Раскрываемость убийств в Пермском крае составила 98,2%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 98,1%, разбоев — 96,2%, грабежей — 89,6%.

В 2020 году полицейские выявили около 4 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Пресечена деятельность 18 притонов, изъято 95,2 кг запрещенных веществ. Сотрудники краевого главка пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого продавали наркотики в Пермском крае, Удмуртии, Оренбургской, Свердловской и Кировской областях. Также пресечена деятельность таджикской преступной группы, продававшей героин через мессенджеры.