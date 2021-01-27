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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярском крае выловивший осетров на 1,5 млн рублей браконьер предстанет перед судом

Полиция Таймыра завершила расследование уголовного дела о незаконном вылове рыбы осетровых пород, занесенных в Красную книгу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. По данным следствия, в августе 2020 года в городе Дудинка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике которого они обнаружили семь осетров. Выяснилось, что рыба принадлежала пассажиру машины. Он пояснил, что рыбу ловил при помощи сетей, но не на продажу, а для себя. Ущерб следствие оценило в 1,5 млн руб. В отношении браконьера завели уголовное дело. По ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча краснокнижных видов рыб) ему грозит до трех лет лишения свободы.

Илья Николаев


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