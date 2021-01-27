Борис Титов направил властям Красноярска негативную оценку о порядке размещения киосков в городе

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил мэрии Красноярска негативную оценку проектов по изменению порядка размещения и демонтажа временных сооружений в городе. По его оценкам, проекты нарушает сразу несколько федеральных законов. В частности, речь идет об отмене автоматического продления срока размещения временных сооружений даже при отсутствии нарушений, отмечает бизнес-омбудсмен.

Предпринимателям придется каждый раз по окончании договора заново участвовать в аукционе, что означает дополнительные административные барьеры, сказал господин Титов.

Он считает, что проект не учитывает, в частности, нормы стратегии развития торговли в России, утвержденной Минпромторгом РФ. Согласно им, при отсутствии системных нарушений договоры с владельцем нестационарного торгового объекта должны быть продлены без конкурентных процедур.

Борис Титов также отметил, что планируемый порядок демонтажа позволяет разбирать нестационарные объекты, «нанося ущерб его назначению». «Предполагается, что это будет единственный и безальтернативный вариант. Существующий способ перемещения всего объекта на специальную стоянку, без его разрушения, предлагается исключить. Это означает принудительное прекращение права частной собственности на временное сооружение во внесудебном порядке, что прямо противоречит ст. 35 Конституции РФ»,— говорит он.

Проект изменений в документы о порядке размещения временных сооружений в Красноярске в настоящее время проходит публичное обсуждение.

Ранее Борис Титов приостановил действие распоряжений властей Красноярска о сносе 22 объектов торговли в краевом центре.

Оксана Павлова