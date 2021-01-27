Саратовский «Ритуал» уличили в «сером» распределении мест на кладбищах

Администрация Саратова совместно c МКУ «Администрация кладбищ» и его новым руководителем Александрой Умировой планирует провести инвентаризацию земельных участков, которые были выделены до 2011 года, и анализ выполнения договорных обязательств по ним. Об этом рассказал первый заместитель главы города Сергей Грачев.

Он добавил, что анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Ритуал» за последние несколько лет выявил много недостатков. На сегодняшний день устранены замечания контрольно-четной палаты, выявленные по итогам 2019 года, – двойное устройство сотрудников, незаконные премирования, «серое» распределение мест на кладбищах и оформление подхоронений.

Инициированы проверки по фактам законности передачи частным лицам муниципальных участков (административные здания, прилегающие территории), планируется уход от закупок металлоконструкций и переход на собственное производство. Экономика последнего предложения проверяется.

Марина Ковалева