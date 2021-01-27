Земское собрание поправил суд

Пермский краевой суд отменил решение земского собрания (райсовета) Пермского района, позволяющее депутатам выбирать главу муниципалитета без участия представителей администрации губернатора. Ранее депутаты отклонили кандидатов, предложенных краевой властью, и изменили положение о выборах главы района, лишив администрацию права решающего голоса в конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов в мэры. Однако суд посчитал, что депутаты действовали незаконно. В окружении губернатора считают это решение «принципиальной победой», которая позволит избежать таких ситуаций в будущем.

С иском об отмене новой редакции положения о выборах главы Пермского района Пермского края в суд обратился местный житель Владислав Железнов. По его мнению, документ противоречит региональному законодательству, поскольку позволяет депутатам земского собрания выбирать главу без участия краевых властей. Позицию истца поддержала прокуратура, заявившая, что повторный конкурс необходимо было проводить по старым правилам.

Напомним, в сентябре в отставку ушел бессменный глава Пермского района с 2000 года Александр Кузнецов. По данным “Ъ”, его отставка могла стать результатом конфликта с губернатором Дмитрием Махониным («Единая Россия»). При этом господин Кузнецов сохранил влияние на депутатов собрания, 11 из 15 которых представляют ЕР. Они планировали избрать главой района вице-спикера Игоря Варушкина, но краевые власти, имеющие решающий голос в конкурсной комиссии, отобрали двух подконтрольных администрации кандидатов, в число которых господин Варушкин не попал. В ответ депутаты единогласно забаллотировали обоих кандидатов, объявили конкурс заново и изменили положение о выборах главы района, лишив администрацию права решающего голоса в конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов в мэры.

В ходе судебного разбирательства представители собрания заявили, что господин Железнов не доказал, каким образом новая редакция положения о выборах нарушает его права, однако суд встал на его сторону. Мотивировочная часть решения еще не изготовлена. Вероятно, причиной стала поспешность депутатов: они изменили условия конкурса до официального завершения его процедуры.

В Пермском крае уже был прецедент, когда депутаты пытались избрать главу муниципалитета без участия краевых властей. Аналогичные поправки в конце 2019 года принимала дума Осинского городского округа. Глава района тогда также пытался отменить их через суд, однако конфликт удалось решить полюбовно: в обмен на допуск своего кандидата депутаты вернулись к типовому положению. По данным источника “Ъ” в земском собрании Пермского района, его депутаты не планируют обжаловать решение суда и рассчитывают на схожий размен. Председатель собрания Николай Коцофан отказался от комментариев “Ъ”.

Источник, близкий к краевым властям, сообщил “Ъ”, что в администрации губернатора считают судебное решение «принципиальной победой и значимым прецедентом»: «Теперь попытки районных депутатов назначать глав муниципалитетов без учета позиции администрации губернатора будут натыкаться на складывающуюся судебную практику». В администрации ожидают, что новый конкурс на пост главы района может пройти в марте.

Политический консультант Сергей Иванов полагает, что проблема компромиссного кандидата для обеих сторон остается актуальной: «Если у них не получится выстроить диалог, конфликт только усугубится». Политтехнолог Алексей Чусовитин считает решение суда важным прецедентом: «Краевой администрации хватает ресурсов и аргументов для обновления власти в районе, но этот процесс невозможен без поиска компромисса. В противном случае есть риск, что политическая турбулентность скажется на социально-экономической ситуации. В приоритете у власти должны быть интересы жителей, а частные политические амбиции — слишком скоропортящийся товар».

Константин Кадочников, Пермь