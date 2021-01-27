Гостиница набирает высоту

Несмотря на позицию прокуратуры, Пермская городская дума согласовала изменения в местные правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые позволят построить в Черняевском лесу 10-этажную гостиницу РЖД. Надзорный орган считает, что это незаконно, а изменения вносятся в интересах госкомпании. В мэрии это опровергают. Ряд депутатов и природозащитники утверждают, что основной целью смены зонирования является реализация проекта строительства гостиницы, который вызывает протест местных жителей.



Вчера на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты поддержали проект изменений, касающийся правил землепользования и застройки на территории Черняевского леса. На минувшей неделе проект был одобрен думским комитетом по вопросам градостроительства, планирования и развития территории. Напомним, ранее с просьбой установить такие возможности на указанной территории к городским властям обращалось ОАО «РЖД». В феврале 2020 года госкомпания заявила о намерении построить за Домом культуры железнодорожников, на границе с Черняевским лесом и ведомственным стадионом «Локомотив», и гостиницу для курсантов своего учебного заведения. Для реализации проекта требуется установить участку зонирование, разрешающее построить 10-этажное здание. Сейчас на данной территории установлено ограничение в четыре этажа.

В прокуратуре решение о внесении такого изменения в правила землепользования и застройки считают незаконным. «Когда изменения инициирует застройщик, то у него есть обоснованный, недешевый проект. Здесь изменения в ПЗЗ вносятся по инициативе администрации, мы видели пояснительную записку. Но какие мотивировки у этого решения, непонятно»,— пояснил вчера прокурор Перми Виталий Дымолазов.

Начальник департамента земельных отношений администрации Перми Елена Гонцова заявила, что изменить ПЗЗ предлагается не в целях удовлетворения интересов РЖД. По ее словам, основная задача проекта — повысить инвестиционную привлекательность таких участков. Госпожа Гонцова также уточнила, что «проект лишь дает возможность строить в этой зоне 10-этажные здания, но появятся они там или нет, будет решаться через стандартную процедуру внесения изменений в генплан и прохождение публичных слушаний».

Руководитель фракции «Яблока» в гордуме Надежда Агишева полагает, что основной целью поправки в ПЗЗ является все же строительство гостиницы в Черняевском лесу. Однако, как считает госпожа Агишева, в итоге изменение зонирования позволит поднять высотность возможных объектов и в других «зеленых» зонах города.

Депутат Вероника Куликова считает, что городские власти проигнорировали общественное мнение по этому вопросу. «Администрация совершенно не услышала ни депутатов, ни общественность и ничего не сделала для того, чтобы предложить РЖД другой участок. Основным ориентиром для нас должно быть мнение жителей, а они единогласно выступили против»,— заметила госпожа Куликова.

Аналогичного мнения придерживается депутат Илья Лисняк. По его мнению, решение об изменении зонирования может вызвать общественный резонанс.

Елена Гонцова отметила, что в зоне Ц-4 всегда была возможна застройка, сейчас только изменяется высотность. «На наш взгляд, при строительстве одного 10-этажного здания на небольшом участке территория, которая подлежит озеленению, будет в большей сохранности, чем если будет полностью застроена зданиями в четыре этажа»,— полагает госпожа Гонцова.

В итоге установление подзоны было одобрено большинством депутатов: «за» проголосовали 19, «против» — 5, трое воздержались от голосования.

Екатерина Артемова