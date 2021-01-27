Положение не обязывает

Во взаимоотношениях муниципальных элит и руководства Пермского края произошел прецедентный поворот. Краевой суд отменил положение о проведении конкурса по отбору главы Пермского района, позволявшее земскому собранию выбрать руководителя муниципалитета без обязательного согласования с администрацией губернатора. По информации „Ъ-Прикамье“, земское собрание пока не планирует оспаривать решение суда. Земцы рассчитывают, что краевые власти согласятся на компромиссного кандидата.



Пермский краевой суд отменил решение земского собрания Пермского района о внесении изменений в положение о конкурсе по отбору главы муниципалитета. С иском об отмене документа в суд обратился житель района Владислав Железнов. Считается, что он действовал в интересах администрации губернатора Пермского края. По мнению истца, данные изменения позволяют депутатам земсобрания выбрать главу без участия представителей краевой власти, что противоречит региональному законодательству и ранее принятой депутатами редакции положения.

Прокуратура Пермского края поддержала доводы истца. По словам прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Ирины Масленниковой, оспариваемое решение противоречит краевому закону «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края». По мнению надзорного органа, депутаты должны были объявить новый конкурс по отбору главы района по документу, действующему на момент объявления первого конкурса в августе 2020 года. Положение было изменено в ноябре.

Ранее „Ъ-Прикамье“ писал о том, что в декабре прокуратура проверяла решение депутатов об изменении условий конкурса и не нашла нарушений.

Представители земского собрания заявили, что истец не доказал, каким образом были нарушены его права и законные интересы. Ответчики считают, что права представителей краевых властей не были нарушены, так как они были приглашены в комиссию.

Пост главы Пермского района стал вакантным в сентябре 2020 года, когда руководитель муниципалитета Александр Кузнецов, возглавлявший район с 2000 года, досрочно покинул должность. По одной из версий, это связано с конфликтом между господином Кузнецовым и командой губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Исполняющим обязанности руководителя территории был назначен замес­титель господина Кузнецова Владимир Ваганов.

Предыдущий конкурс на пост главы района не состоялся осенью 2020 года, так как депутаты не стали голосовать за кандидатов, предложенных конкурсной комиссией: экс-министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Килейко и главу Кукуштана Александра Кулакова. При этом кандидат, которого поддерживало большинство земцев, вице-спикер земского собрания Пермского района Игорь Варушкин не набрал необходимого для выхода в финал количества баллов.

Тогда при оценке кандидатов руководитель конкурсной комиссии, глава администрации губернатора Леонид Политов воспользовался правом решающего голоса. После чего депутаты решили провести новый конкурс по измененному положению, не предусматривающему право решающего голоса для представителей губернатора. Депутаты приняли новое положение, еще не отклонив кандидатуры, предложенные комиссией. Таким образом, земцы изменили условия конкурса до его окончания.

Источник, знакомый с ситуацией в Пермском районе, сообщил, что земское собрание пока не планирует оспаривать решение суда и организует конкурс по типовому положению. По одной из версий, депутаты рассчитывают, что в обмен на возврат к старому положению краевые власти не будут возражать против кандидата, устраивающего местные элиты.

Ранее провести конкурс по собственному положению пытались депутаты думы Осинского городского округа. Тогда глава Осинского района Яков Лузянин обратился в суд с иском об отмене пунктов, позволявших депутатам выбирать главу без участия краевых властей. Однако до судебного заседания депутаты изменили свою позицию и вернулись к типовому положению взамен на допуск в финал конкурса кандидата, поддерживаемого думой, — Алексея Григорьева.

Председатель земского собрания Пермского района Николай Коцофан отказался комментировать решение суда.

Источник, близкий к краевым властям, сообщил, что в администрации губернатора считают судебное решение по иску господина Железнова «принципиальной победой» и «значимым прецедентом». «Теперь попытки муниципальных депутатов назначать глав без учета позиции администрации губернатора будут натыкаться на складывающуюся судебную практику»,— отмечает собеседник. В администрации ожидают, что новый конкурс на пост главы района может пройти в марте.

Источники „Ъ-Прикамье“, близкие к краевым властям, считают, что сейчас влияние Александра Кузнецова в районе снизилось. «Какое-то время после ухода с должности он контролировал депутатов земсобрания, но сейчас его влияние сходит на нет»,— отмечает один из собеседников.

Политический консультант Сергей Иванов считает, что конфликт в Пермском районе окончательно еще не разрешен. «После решения суда ситуация, скорее, откатилась назад, к первому конкурсу осенью прошлого года. Проблема компромиссного кандидата по-прежнему актуальна. Если у сторон не получится выстроить диалог и прийти к компромиссу, то конфликт только усугубится»,— полагает эксперт.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает решение суда важным прецедентом. «Это показало, что краевой власти хватает ресурсов и аргументов для обновления власти в районе. Но этот процесс невозможен без компромисса с местными элитами, взаимодействия с ними. В противном случае есть риск, что политическая турбулентность негативно скажется на социально-экономической ситуации в районе. В приоритете у власти должны быть интересы жителей и развитие района, а частные политические амбиции — слишком скоропортящийся товар»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников