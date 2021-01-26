Нестационарная торговля пойдет в рост По поручению губернатора количество нестационарных объектов, на которых реализуется продукция кубанских фермеров, будет увеличено на треть

По данным департамента потребительской сферы края, сегодня в регионе действует около 1,8тыс. нестационарных мест торговли по продаже сельхозпродукции. В текущем году за счет создания новых объектов или изменения специализации прежних это количество увеличится до 2,4 тысячи.

«Львиная часть малого и среднего предпринимательства сосредоточена в потребительской сфере. Это направление на протяжении пяти лет показывает стабильный рост, обеспечивает рабочими местами четверть трудоспособного населения края»,— рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Помимо этого, нестационарные торговые объекты, рынки и ярмарки— основной канал сбыта товаров местных производителей. Через них реализуется 80% продукции, выращенной на Кубани. Как сообщили в департаменте потребительской сферы региона, сейчас фермеры занимают более 85% мест на ярмарках выходного дня и более 60%— на придорожных ярмарках.

Как отметил руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный, дополнительные места фермерам планируют предоставлять на льготных условиях— без участия в торгах или на безвозмездной основе. Кроме того, в большинстве муниципалитетов нормативно закрепили преференции для сельхозпроизводителей, учитывая требования антимонопольного законодательства.

Ежегодно на ярмарках и рынках реализуется около 870 тысяч тонн товаров. Помимо этих традиционных форматов торговли, в крае создана сеть фермерских двориков. Здесь жителям края бесплатно предоставляются торговые места для реализации плодово-овощной продукции. На конец прошлого года в регионе функционировали 84 таких объекта.

Ранее сообщалось, что департамент потребительской сферы региона совместно с Кубанской ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) занимается созданием фермерских придорожных ярмарок. «Ярмарки, организованные АККОР, будут отличаться от обычных придорожных. Ассортимент продукции будет состоять исключительно из фермерских товаров, а внешний вид объектов при существующем брендбуке дополнится брендами ассоциации»,— сообщал глава департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Кроме увеличения количества ярмарок и объемов реализуемой на этих объектах продукции происходят и качественные изменения. Департаментом потребительской сферы края в прошлом году была разработана единая концепция оформления для городских рынков и ярмарок Кубани. Общее оформление затронет все форматы рыночно-ярмарочных объектов за исключением фермерских двориков, социальных рядов, придорожных ярмарок и ярмарок выходного дня (для последних объектов торговли брендбуки были разработаны ранее). Единая концепция создана для повышения привлекательности объектов. Брендбук позволит обновить рынки, сделать их конкурентоспособными и современными, а также поможет организаторам при проектировании новых и модернизации имеющихся ярмарок. Концепция продумана с учетом предложений самих организаторов с целью создания комфортных условий для продавцов и покупателей. Также в проекте указан перечень стройматериалов, использование которых поможет собственникам возвести объекты.

Напомним: в конце прошлого года двенадцать объектов потребительской сферы Краснодарского края победили во всероссийском конкурсе «Торговля России». Кубанские объекты были отмечены в восьми номинациях. Так, «Лучшим нестационарным торговым объектом» признали дегустационный бар «Дивноморская ракушка» в Геленджике. В номинации «Лучшие ярмарки» победили сразу три объекта: фермерский дворик в Тихорецке, ярмарки в Абрау-Дюрсо и Анапе. Жюри конкурса отметило еще один объект Анапы— Центральный рынок. Конкурс призван выявлять лучшие практики развития торговли страны.

«Абрау— Утриш» станет привлекательнее

В рамках краевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» в кластере «Абрау— Утриш» приступили к реконструкции инженерных сетей

Как сообщили в министерстве курортов края, реализация проекта позволит повысить инвестиционную привлекательность туристической зоны «Абрау— Утриш», стимулировать создание новых туристско-рекреационных объектов. Проект предусматривает реконструкцию систем хозяйственно-бытовых сточных вод от села Большие Хутора до села Абрау-Дюрсо, ливневой канализации и очистных сооружений. Завершить работы планируют в 2022 году.

«Сегодня мы активно используем кластерный подход для создания новых туристических центров на территории Краснодарского края. Он позволяет эффективно совмещать государственные и частные инвестиции. За счет бюджетных средств ведется проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры, а за счет частных инвесторов возводятся объекты курортной инфраструктуры. Такой подход отлично зарекомендовал себя еще во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Тогда были созданы кластеры в Имеретинской низменности и Красной Поляне»,— рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

В частности, за счет частных инвестиций на территории туристической зоны «Абрау— Утриш» уже создано шесть туристских объектов, в том числе отель Beton Brut, водно-развлекательный комплекс «Белые паруса».

Ранее здесь был реконструирован магистральный водовод в селе Витязево, проложен напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту и водовод в поселке Джемете. В Новороссийске создали волногасящий пляж, завершили строительство набережной.

В настоящее время в Краснодарском крае развивают три кластера: «Абрау— Утриш» на территории Новороссийска и Анапы, «Веселовка— Голубицкая» в Темрюкском районе, «Изумрудный мир» в Туапсинском районе.

Напомним: в начале января стало известно о том, что в Минстрое РФ рассматривается возможность создания федеральной целевой программы по развитию Сочи. Предварительно по поручению Вениамина Кондратьева был подготовлен перечень мероприятий, которые запланировано реализовать в городе до 2030 года. Список направлен в Минстрой РФ, он поможет в определении необходимых мер поддержки. Речь идет о создании порядка ста учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, поддержка правительства РФ позволит эффективнее и быстрее решить ряд социальных вопросов, а также модернизировать городскую систему ЖКХ. «В Большом Сочи необходимо решать целый комплекс проблем, многие из которых копились десятилетиями. И здесь мы видим большую поддержку со стороны правительства России»,— сообщил Вениамин Кондратьев.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края