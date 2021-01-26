«Россети Урал» завершили работы по оборудованию Академии волейбола Карполя

Компания «Россети Урал» закончили работы по оснащению электроснабжением Академию волейбола Николая Карполя, возведенную в Екатеринбурге к Универсиаде 2023 года, сообщила пресс-служба компании.

Энергетики установили на спортивной площадке блочную комплектную трансформаторную подстанцию (БКТП) и выполнили врезку в кабельную линию 10 кВ. При подключении объекта на подстанции «Искра» были произведены работы по монтажу и наладки оборудования.

В декабре прошлого года региональное министерство строительства и развития инфраструктуры выдало разрешение на ввод академии в эксплуатацию, в настоящее время здание продолжают оснащать необходимым оборудованием.

Работы по строительству объекта начались в августе 2019 года. Девятиэтажный комплекс площадью 9 тыс. кв. м. будет включать спортивно-тренировочный блок, зал для проведения соревнований, общежитие для спортсменов на 70 человек, столовую, образовательный блок, медико-реабилитационный блок с кабинетами врача, физиотерапии, массажа, процедурным кабинетом. На строительство направленно более 400 млн руб.

Ранее власти Свердловской области создали государственное автономное учреждение «Академия волейбола Н.В. Карполя» для развития спортивной сферы и эффективного управления госимуществом.

Ирина Пичурина