«Нижнекамскнефтехим» начал производство дивинил-стирольного каучука

«Нижнекамскнефтехим» (группа ТАИФ) в понедельник выпустил первую продукцию на новом производстве дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн в год. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.

ДССК — сырье для производства так называемых зеленых шин — покрышек повышенной износостойкости, имеющих низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход топлива. Также ДССК предназначен для использования в резинотехнической и обувной промышленности, при изготовлении транспортерных лент.

Производство ДССК будет налажено на собственном сырье — новый олефиновый комплекс «Нижнекамснефтехима» мощностью 600 тыс. тонн этилена в год будет вырабатывать также до 90 тыс. тонн в год дивинила и до 212 тыс. тонн стирола, которые являются основой ДССК.

Пресс-служба отмечает, что проект ДССК реализуется с февраля 2018 года. Строительство завода велось с 2019 года.

Кроме того, на новом производстве планируется выпуск термоэластопластов (ТЭП), которые являются добавками к асфальтовому покрытию. К ключевым особенностям ТЭП относится высокая механическая прочность и возможность многократной переработки без вреда для окружающей среды.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"