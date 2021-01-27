Подключительный случай

В одну из мошеннических схем на рынке займов оказался вовлечен «Тинькофф», позиционирующий себя как высокотехнологичный. Во время новогодних каникул граждане, лишь 15% которых получили бонусы, активно брали займы. Ситуацией воспользовались псевдоброкеры, обещая помощь в получении средств. На самом деле мошенники оформляли подписку по списанию средств с карты. Для этого псевдоброкерам необходим банк-эквайер, которым в январе у большинства и оказался «Тинькофф». В банке уже приняли меры по отключению псевдоброкеров, попавших в ряды клиентов через агрегаторы. Но эксперты уверены, что проблема требует системного решения.

Об активизации псевдоброкеров, вместо обещанных займов оформивших регулярные списания по картам доверчивых граждан, свидетельствуют жалобы на финансовых форумах.

Суть схемы остается прежней: под видом подбора займа пользователя подписывают на ежемесячный платеж сервису (см. “Ъ” от 3 июля). Обязательным условием подключения подписки является наличие у псевдоброкера банка-эквайера, сервис просит привязать карту, с которой в дальнейшем и происходят списания.

“Ъ” проанализировал, на чьем эквайринге находились наиболее популярные сайты псевдоброкеров (согласно жалобам). И выяснил, что по состоянию на 20 января, 33 из них обслуживал «Тинькофф». После направления запроса в банк ситуация изменилась: проверка “Ъ” показала, что фактически на всех сайтах подписка больше не требуется, то есть эквайринг отключен.

В «Тинькофф» “Ъ” сообщили, что «такие сервисы могут подключаться к эквайрингу через агрегаторов, которые подмешивают их к проверенным мерчантам в общем потоке». «Мы проводим регулярный мониторинг, реагируем на жалобы клиентов отключаем сервисы или блокируем им платежи,— заверили в банке.— Среди них бывают очень хорошо замаскированные ресурсы, у юрлиц которых нет негативных признаков. В год количество заблокированных нами псевдоброкеров может достигать нескольких сот».

Опрошенные “Ъ” представители других крупных банков утверждают, что отсеивают подобные конторы на входе. «Оператор платежной системы и ее участник должны проверять, насколько фактическая деятельность соответствует заявленной в договоре на обслуживание»,— отмечает независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков.

«В платежных системах предусмотрены достаточно детальные процедуры проверок торговых точек, в том числе для борьбы с оказанием незаконных услуг,— отмечает директор "КартСтандарта" Майя Глотова.— Ответственность за проведение проверок в конечном счете ложится на банк-эквайер». В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Формально деятельность псевдоброкеров легитимна. «Работа подобных организаций закону не противоречит,— отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Вместе с тем у правоохранительных органов есть хорошая практика привлечения к ответственности агентов, услуги которых не соответствуют условиям договора и пользовательского соглашения по ст. 159 УК РФ "Мошенничество"».

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова, намеренно банк вряд ли будет заключать договор на обслуживание с организацией, предоставляющей подобные псевдофинансовые услуги, ведь это риск для репутации.

«В то же время нормативный запрет на предоставление брокерам услуг по эквайрингу отсутствует,— говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко.— Полагаю, что в нем и нет необходимости. Как правило, банки-эквайеры в условиях проведения операций с использованием платежных карт и так оставляют себе широкие возможности для приостановления обслуживания».

Теоретически действия псевдоброкеров могут образовывать состав уголовного преступления, к примеру, предусмотренного ст. 159 УК РФ, отмечает адвокат А-ПРО Антон Маликов. «Но реальное привлечение виновных лиц к ответственности выглядит проблематичным все по той же причине — небольшая сумма ущерба»,— уточняет юрист. По его мнению, одним из способов решения проблемы может стать упомянутый ранее законопроект о предоставлении ЦБ и Роскомнадзору полномочий по выявлению и ограничению доступа к сайтам и сервисам, уличенным в фишинге.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов