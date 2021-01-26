«Автомобилист» проиграл «Металлургу» 3:5

ХК «Автомобилист» уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:5 (2:1, 0:1, 1:3). Встреча прошла в Екатеринбурге. У гостей отличились Деннис Расмуссен (оформил дубль), Андрей Чибисов, Тэйлор Бек и Николай Кулемин. У «Автомобилиста» шайбы забросили Сергей Зборовский, Вячеслав Литовченко и Алексей Макеев.

«"Автомобилист" начал матч с удаления, и гости сразу вышли вперед. Но вскоре Сергей Зборовский сравнял счет, а Вячеслав Литовченко стал автором второй шайбы нашей команды. Во втором периоде "Металлург" отыгрался, а в третьем вновь вышел вперед. Но ненадолго — Анатолий Голышев вернул равенство. За две минуты до сирены гости забросили четвертую шайбу, а затем пятую — в пустые ворота»,— сообщили в пресс-службе «Автомобилиста». Это третье поражение екатеринбургской команды подряд и пятая подряд победа «Металлурга».

По итогам матча у «Металлурга» 65 очков и третье место в Восточной конференции. У «Автомобилиста» 59 очков и шестое место.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 28 января. В Екатеринбурге команда примет казанский «Ак Барс».