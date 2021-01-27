«Сатурн-Р» сошел с орбиты

Арбитражный суд Пермского края отказал в передаче в Верховный суд спора между холдингом «Сатурн-Р» и администрацией Перми. Последняя требует передать в муниципальную собственность школу и детсад в ЖК «Арсенал». В компании не доверяют арбитражному суду первой инстанции, считая его аффилированным краевым властям. Во встречном заявлении девелопер требует от мэрии вернуть 61,3 млн руб., выплаченные городу авансом за строительство детсада. В администрации считают требования «Сатурн-Р» необоснованными.



В краевом арбитраже 26 января состоялось второе заседание по иску администрации Перми к ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» о передаче школы и детского сада в ЖК «Арсенал» в муниципальную собственность. В ходе процесса директор организации-ответчика Евгений Филимонов ходатайствовал о передаче этого дела в Верховный суд РФ «по подсудности». По его версии, назначение судей согласовывается с краевыми властями. Против этого заявления выступили представители мэрии и аппарата краевого правительства, привлеченного по делу третей стороной. В итоге ходатайство ответчика суд отклонил.

Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями о безвозмездном проектировании и возведении школы на 1225 мест в строящемся ЖК «Арсенал». Здесь планировалось разместить школу дизайна «Точка». Допсоглашением к договору девелопер обязался возвести здесь и детсад на 75 мест. В июне компания решила расторгнуть соглашение, мотивировав действия тем, что мэрия не согласовывает новые параметры высотности и строительства для IV очереди «Арсенала». В октябре краевой арбитраж по требованию мэрии запретил передавать спорные детсад и школу в Красных Казармах третьим лицам.

Встречным иском «Сатурн-Р» оспаривает соглашение, заключенное с администрацией. По мнению представителя «Сатурн-Р», городские власти не выполняют обязательства по соглашению, отказываясь утвердить параметры застройки IV очереди «Арсенала». Ответчик также потребовал от мэрии возвратить 61,3 млн руб., внесенных девелопером в бюджет в январе 2020 года в качестве аванса на строительство детсада. По договору, компания должна была внести в городскую казну еще столько же. Кроме того, ответчик попросил приобщить к делу некие документы из Следственного управления СК по Пермскому краю, а также решение суда по иску ООО СЗ «ПЗСП» к мэрии. В ноябре арбитраж признал похожее соглашение между ПЗСП и пермскими властями притворной сделкой. Девелопер требовал у администрации выполнить обязательства по соглашению, утвердив документацию по застройке участка на бульваре Гагарина, 18. ПЗСП по соглашению обязалось передать муниципалитету реконструированный детсад.

На заседании стало известно, что представители «Сатурн-Р» обращались в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела о понуждении к сделке. Ответчик объявил, что пока девелопер не подписал соглашение с мэрией, власти отказывали организации в выдаче разрешений на строительство домов. По словам директора «СМУ №3», в распоряжении компании имеется постановление следователя, в котором указано, «какие были переговоры и какие препятствия» чинились девелоперу. Господин Филимонов сообщил, что готов представить на следующее заседание отказы мэрии в выдаче разрешительной документации и заявления по их обжалованию.

Также в качестве свидетеля по делу Евгений Филимонов предложил допросить владельца строительного холдинга Александра Репина. По его словам, господин Репин участвовал в переговорах по соглашению и мог бы рассказать о давлении городских властей на компанию до заключения договора. Господин Репин в этот момент ожидал за дверями зала заседаний. В администрации заявили, что Александр Репин не подписывал соглашение, и что ходатайство о допросе свидетеля надо отклонить. В удовлетворении этого ходатайства суд также отказал.

Встречный иск девелопера в мэрии считают необоснованным. Ее представитель считает, что подписывать соглашение девелопера никто не принуждал. При этом соцобъекты «Сатурн-Р» муниципалитету не передал, а значит, договор не выполнил. Односторонний отказ от его выполнения не предусмотрен, обратили внимание в администрации.

На сегодня компания получила разрешения на ввод спорных объектов в эксплуатацию. «Согласно проектной документации „Сатурн-Р“ по школе, строительство объекта велось согласно подписанному соглашению. Кроме того, в проекте указано, что после возведения встроенный детсад будет муниципальным»,— добавила истец.

Суд назначил следующее заседание на март и привлек третьими сторонами к делу департамент финансов и департамент градостроительства и архитектуры.

Евгения Ахмедова