Администрация Байдена готовит новый раунд финансовой помощи населению США

Экономический советник президента Байдена, Брайан Диз, заявил в эфире телеканала CNBC, что правительство США окажет населению прямую финансовую помощь, которая будет более адресной. Чиновник отметил, что $400 добавят еженедельно к выплатам по безработице, кроме того, все совершеннолетние граждане получат от правительства чек на $1400. В настоящий момент план по оказанию прямой помощи гражданам обсуждается в Конгрессе США. Ожидается, что он может обойтись правительству США в $1,9 трлн.

Ранее в 2020 году администрация Дональда Трампа уже провела два раунда оказания прямой финансовой помощи населению США — в первый раз американцы получили чеки на $1200, во второй раз — на $600–700. Власти США проводят такие раунды в том числе для помощи тем, кто лишился работы или части заработка из-за пандемии, не может платить по кредитам, а также для того, чтобы стимулировать потребление и экономику.

Представители МВФ уже прокомментировали инициативы администрации Байдена по выделению средств населению, заявив, что пакет помощи на $1,9 трлн в ближайшие три года даст ВВП США дополнительно 5% роста, из них только 1,25% — в текущем году.

Евгений Хвостик