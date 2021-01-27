Calipso запустят в Сочи

В мае в Сочи в тестовом режиме заработает морское такси. Инвестором проекта выступает фирма депутата горсобрания Анны Невзоровой ГК «Метрополис». Объем вложений в проект пока не раскрывается. По оценке городских властей, морское такси в некоторой степени разгрузит автомобильные дороги летом. В случае успешной реализации пилотного проекта рассматривается возможность увеличения флота и расширения маршрута морских перевозок. Эксперты считают, успех проекта зависит от того, как будет организовано движение и обслуживание водного транспорта.



В мае 2021 года в Сочи начнет работу морское такси. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В тестовом режиме на линии выйдут два скоростных катера вместимостью 20 человек. Они будут курсировать в двух направлениях: из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское.

Инвестором проекта выступает ГК «Метрополис». Скоростные катера построит Судостроительная верфь «Фортуна». Контракт уже заключен. По мнению главы курорта Алексея Копайгородского, морское такси позволит жителям и гостям города быстро передвигаться между отдаленными районами Большого Сочи, в некоторой степени разгрузит автомобильные дороги курорта летом, а также станет новым экскурсионным маршрутом.

Если пилотный проект продемонстрирует свою состоятельность, рассматривают возможность постановки на рейсы судов большей вместимости — до 60 и 120 мест, а также расширение маршрутов.

Объем инвестиций в проект на данном этапе не раскрывается. Как рассказала руководитель ГК «Метрополис», депутат городского собрания сочи Анна Невзорова, на этапе тестирования проекта говорить об объеме вложений рано. «В любом случае речь идет о поэтапном инвестировании. В настоящий момент мы занимаемся организацией логистики и технологическим сервисом»,— отметила госпожа Невзорова.

Продажа билетов, ориентировочно, начнется в апреле. Стоимость одной поездки инвестор также не сообщает, отмечая, что цены будут тестировать с помощью системы бронирования через специальные приложения.

Строительством двух скоростных катеров Calypso 38 LIMO по заказу инвестора занимается компания «Судостроительная верфь “Фортуна”». Calypso 38 LIMO — пассажирское судно, предназначено для круглогодичной эксплуатации в морских районах с высотой волны до двух метров и с вероятной силой ветра до 17 м/с. Вместимость судна — 20 человек и два члена экипажа. Катера оборудованы кондиционерами, туалетами и креслами авиационного типа.

Директор Судостроительной верфи «Фортуна» Александр Муравицкий рассказал, что инвестор планировал закупить десять 20-местных катеров, но затем решил протестировать проект, используя два судна. «После тестовой эксплуатации будет принято решение: докупить катера Calypso 38 LIMO или приобрести три скоростных 60-местных катамарана Sirius 60»,— рассказал Александр Муравицкий. По словам директора судоверфи, параллельно ведутся переговоры о запуске каботажных пассажирских перевозок между Сочи, Анапой и Новороссийском.

По оценке аналитика ИК «ФридомФинанс» Валерия Емельянова, на 80% успех проекта будет зависеть от того, как будет организовано движение и обслуживание. «Самая частая проблема таких видов транспорта — посадка и высадка осуществляется в неудобных местах, и это отсекает существенную часть потенциальных пассажиров.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Анна Невзорова является совладельцем семи юридических лиц, среди которых ООО «Метрополис», «Метрополис инвест», «Мегаполис», «Специализированный застройщик “Мегастрой”», «Специализированный застройщик “Мегалэнд”», «Моравия» и «Берег-2». ООО «Метрополис» зарегистрировано в 2015 году в Сочи. Основным видом деятельности является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Выручка компании по итогам 2019 года составила 1,7 млн руб., чистый убыток — 2,6 млн руб.

ООО «Судостроительная верфь “Фортуна”» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Бенефициаром указан Александр Муравицкий. Основной вид деятельности — строительство прогулочных и спортивных судов. Чистые активы компании в 2019 году составили 24 млн руб.

Наталья Решетняк Краснодар