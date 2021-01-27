Мэру отмерили Норильск

В Норильске депутаты горсовета со второго раза избрали главу города. Почти единогласно они проголосовали за своего коллегу-единоросса Дмитрия Карасева, ранее работавшего в «Норникеле». Всего на кресло мэра претендовали 12 человек, до голосования дошли шестеро. Из оставшихся претендентов в итоге двое взяли самоотвод в пользу господина Карасева — и.о. мэра Норильска Николай Тимофеев и замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко. Политологи говорят, что вряд ли господина Карасева можно считать компромиссной фигурой во взаимодействии краевой власти и «Норникеля» и не исключают в дальнейшем громких конфликтов.



Депутаты горсовета Норильска на сессии 26 января почти единогласно избрали главой города своего коллегу, руководителя фракции «Единая Россия» 39-летнего Дмитрия Карасева. Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе горсовета, по результатам тайного голосования его кандидатуру поддержал 31 из 32 присутствующих (всего в составе представительного органа 34 депутата). Один человек отдал свой голос за начальника правового управления мэрии Норильска Алексея Ситникова. Остальные четверо кандидатов не смогли заручиться поддержкой депутатов. На должность главы также претендовали: первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов, и.о. главы Норильска Николай Тимофеев, глава Туруханского района Олег Шереметьев и замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко.

«Основными критериями, на которые мы ориентировались, стали содержательность программ кандидатов, знание проблем территории и опыт их работы»,— сказала член конкурсной комиссии Лариса Непляхович. По ее словам, «были отмечены факты формального подхода отдельных кандидатов к подготовке своих предложений по развитию Норильска». Как уточнили источники „Ъ-Сибирь“ в горсовете, у двух кандидатов были замечены сходства с программой развития Красноярска, а также с программами некоторых кандидатов, принимавших участие в первом конкурсе.

На сессии после представления всех программ два кандидата — Сергей Ткаченко и Николай Тимофеев — предложили депутатам поддержать кандидатуру господина Карасева. Получить их комментарии не удалось. Оппозиционные депутаты заявили, что это решение коллег стало для них неожиданным. «Они были одними из сильнейших претендентов и с хорошими программами. Для нас их просьба поддержать Дмитрия Карасева была удивительна, однако они имели на это право»,— сказала депутат от фракции «Зеленые» Наталья Кармановская. Руководитель фракции «Справедливой России» в горсовете Дмитрий Дубров говорит, что его фракция «в первую очередь рассматривала тех кандидатов, которые взяли самоотвод, а уже за ними шел господин Карасев». «Но он знает проблематику города, это однозначно можно записать в плюсы»,— отмечает депутат. Для «Единой России» господин Карасев был бескомпромиссным кандидатом. «Я лично знаю господина Карасева, поэтому могу быть уверена в его работе. Молодым тоже нужно когда-то начинать»,— сказала депутат горсовета, член партии ЕР Наталья Плотникова.

Дмитрий Карасев сообщил „Ъ-Сибирь“, что нельзя было предугадать, кто победит: «До последнего не был уверен, что могу выиграть, но ощущение победы всегда приносит радость». Он рассказал, что в свою команду из претендовавших на пост мэра кандидатов намерен взять господина Тимофеева.

Господин Карасев родился в Норильске. С 2007-го по 2012 год работал в ОАО «Таймыргаз» руководителем аппарата гендиректора и руководителем аппарата дирекции, в феврале 2012 года был назначен советником замдиректора ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по персоналу и соцполитике. В том же году перешел на работу в горсовет депутатов Норильска на должность помощника главы города, с 2015 года — начальник управления делами Норильского горсовета, с 2017 года — депутат горсовета.

Бывший глава Норильска Ринат Ахметчин покинул свой пост летом 2020 года, отработав в должности около трех лет. Перед своим увольнением он обвинил краевые власти в занижении статистики по коронавирусу и неспособности оценить масштаб эпидемии. Отставке мэра предшествовал крупнейший в Арктике разлив топлива: в мае около 21 тыс. т дизельного топлива из разрушившегося резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель») утекли в грунт и реки Красноярского края. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Норильска был назначен на 30 октября 2020 года. Однако он был признан несостоявшимся, так как от участия отказались семь из восьми кандидатов. Инициировал отмену конкурса господин Карасев. Он призвал претендентов снять свои кандидатуры, так как «конкурс превратился в конфликт». Дмитрий Карасев предложил провести дополнительные консультации с руководством региона, избирателями и перезапустить процедуру. Депутаты горсовета тогда говорили, что отмена конкурса напрямую связана с разногласиями между руководством ГК «Норильский никель» и властями города и края вокруг аварии на ТЭЦ-3.

Политический аналитик Кирилл Дюндик полагает, что кандидатуру господина Карасева вряд ли можно считать компромиссной для краевой власти и «Норникеля»: «Новоизбранный глава родился и почти всю жизнь проработал в родном городе, в том числе и в „Норникеле“, поэтому к позиции и указаниям краевой власти он навряд ли будет прислушиваться». Эксперт считает, что «краевой центр не смог доказать свой авторитет». «Противостояние между регионом и компанией может продолжиться дальше, не исключено, что еще не раз могут вспыхнуть громкие конфликты, за которыми последует вмешательство и претензии от федеральных властей»,— сказал он. «Сложно сказать, будет ли господин Карасев лоялен к краевой власти и войдет ли в ее вертикаль. Учитывая его биографию, он явно кандидат от компании. Как теперь будут складываться отношения „Норникеля“ и властей региона, предугадать сложно. Все-таки город на протяжении многих лет считается вотчиной компании, и последняя в свою очередь вложила в развитие Норильска немало денег»,— говорит политолог Александр Чернявский.

Юлия Сасевич