За 2020 год свердловские полицейские раскрыли более 30 тысяч преступлений

Сотрудники полиции Свердловской области в 2020 году раскрыли более 30 тыс. преступлений, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Регион стал пятым по количеству раскрытых преступлений в России, и вторым — в Уральском федеральном округе (УрФО).

В 2020 году было раскрыто 98,5% тяжких и особо тяжких преступлений, говорится в сообщении. В частности, полицейские раскрыли 100% изнасилований, 98,9% причинения тяжкого вреда здоровью,96,2% убийств, 92,9% разбоев и 84,6% грабежей.

Всего было задержано более 1,2 тыс. преступников и установлено местонахождение более 300 пропавших без вести. По данным ГУ МВД, за 2020 год в Свердловской области было изъято 255 единиц огнестрельного оружия и около 9 тыс. боеприпасов. Помимо этого, сотрудники полиции конфисковали более 120 тыс. кг наркотиков и зарегистрировали более 100 фактов взяточничества, ликвидировали восемь подпольных цехов по изготовлению алкоголя.

В регионе было зафиксировано более 1,6 тыс. преступлений среди подростков, что на 17,8% меньше, чем в предыдущем году, говорится в сообщении. Каждое шестое зарегистрированное преступление в 2020 году — это мошенничество, более половины из них преступники совершили с помощью информационных технологий.

Михаил Мананников