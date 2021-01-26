В Ярославле хотят увеличить штраф для безбилетников до 1 тысячи рублей

В Ярославле предложили увеличить штраф за безбилетный проезд в городском общественном транспорте в десять раз, со 100 руб. до 1 тыс. руб. Принять такое решение депутатам ярославской областной думы сегодня на заседании профильного комитета облдумы предложил депутат муниципалитета Ярославля Константин Шлапак, который также является членом совета директоров «Яргорэлектротранса».

По словам господина Шлапака, повышение штрафа нужно проводить из-за того, что многие безбилетники не оплачивают проезд, так как не опасаются небольших штрафов. А для Ярославля в настоящее время собираемость денег за проезд в общественном транспорте становится острой проблемой.

«Сейчас штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 100 руб. при стоимости поездки 28 руб. Многие просто не платят за проезд. Попадаются – заплатят штраф 100 руб. Мэрия города уже несколько раз предлагала поднять штраф до 1 тыс. руб. Такая сумма действует практически во всех городах. Это позволит в разы увеличить собираемость денег и уберет категорию зайцев»,– пояснил Константин Шлапак, добавив, что, по его мнению, данная мера не скажется на тех, кто честно оплачивает проезд в общественном транспорте.

Будет ли областной парламент рассматривать предложение депутата муниципалитета, пока неизвестно. В облдуме предложили Константину Шлапаку направит в их адрес письменное предложение о повышении суммы штрафа.

Антон Антонов