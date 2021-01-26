Коронавирусу не выдадут удостоверение

В Удмуртии не планируют вводить ковидные паспорта для жителей, получивших вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире во «Вконтакте» заявил глава республики Александр Бречалов. По его словам, привиться можно будет бесплатно и в добровольном порядке. Крупную партию вакцины в республике ожидают на этой неделе. Эксперты также не видят смысла в появлении ковидных паспортов и отмечают, что чем раньше начнется активная фаза вакцинации, тем быстрее будет снижаться заболеваемость.



Глава Удмуртии Александр Бречалов накануне в эфире во «Вконтакте» сообщил, что в республике нет планов по выдаче ковидных паспортов тем, кто привился от новой коронавирусной инфекции. Он опроверг информацию, которая появилась в соцсетях. «Понятно, что иногда ее специально вбрасывают, чтобы сбить людей с толку. Сейчас я подробно расскажу о том, как организован процесс в республике. Хочу подчеркнуть особо. Вакцинация от ковида: первое — бесплатная. Не верьте мошенникам, которые предлагают вам какую-то особую вакцину, такие случаи по России уже есть. Второе — добровольная. Никто не вправе заставлять людей ставить вакцину»,— отметил глава региона. Он подчеркнул, что каждый сам должен решить и в любом случае проконсультироваться с врачом.

«Никаких ковидных паспортов мы вводить не будем»,— сообщил господин Бречалов.

Как сообщалось, в республику поступили пока только 5442 дозы вакцины. По данным оперативного штаба, на 25 января в республике вакцинировали 4495 человек. Из них получили второй компонент 750 человек. В числе поставивших прививку 1325 медработников, 85 работников образования, 10 соцработников, 2720 граждан с хроническими заболеваниями (из них 850 — граждане старше 60 лет).

Глава республики отметил, что на этой неделе ожидается поступление еще 25,4 тыс. доз вакцины, а в феврале еще 40 тыс. доз. По его словам, с каждым днем количество желающих получить вакцину увеличивается, поэтому в Удмуртии сформирован лист ожидания. На 25 января в нем значатся 3400 человек. Сейчас вакцинация проводится два раза в неделю — по средам для организованных коллективов и по субботам для всех желающих. Так, например, на 30 января сформировано 410 номерков, 196 еще свободны. С 1 февраля вакцинация граждан будет организована не только по субботам, но и по вторникам и четвергам, вакцинация организованных коллективов — по средам и пятницам.

В эфире господин Бречалов также сообщил, что в феврале три больницы, ранее перепрофилированные в ковид-центры, вернутся к обычной работе. Это ГКБ №8 в Ижевске, Сарапульская горбольница и Воткинская райбольница. Коечный фонд для лечения COVID-19 составит 2099 коек. «Пока этого достаточно, и дополнительный фонд мы сможем в случае необходимости развернуть довольно быстро. Напомню, что продолжает работать пункт временного размещения на Чекериле. Сейчас там проходят восстановление 23 пациента»,— добавил глава Удмуртии.

С февраля возобновится в полном объеме плановая медицинская помощь, включая всеобщую диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

По данным на 26 января, в Удмуртии зарегистрировано 24,9 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 21,1 тыс. человек выздоровели, 331 скончался. Пиковые значения по 220 новых случаев в сутки в Удмуртии отмечались 30, 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года. С 7 января количество подтвержденных больных не превышало 200 в сутки. За 25 января в республике выявили 178 новых случаев коронавируса.

Заместитель председателя постоянной комиссии госсовета Удмуртии по здравоохранению Фарид Юнусов считает, что улучшающаяся статистика по COVID-19 не повод расслабляться, при этом чем быстрее Удмуртия перейдет в более активную фазу вакцинации, тем быстрее будет снижаться заболеваемость. Однако здесь все зависит от поставок вакцины, на что региональным властям сложно влиять, добавил он.

«Я согласен с главой республики, что не нужно для привитых вводить ковидные паспорта. И здесь несколько причин. Во-первых, получивший вакцину может второй раз заразиться уже другим штаммом коронавируса, и прививка тут не является гарантией. Кроме того, против этого высказалась председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Также сейчас идет процесс взаимного признания тестов на COVID-19 между РФ и ЕС, вопрос еще не урегулирован, поэтому вводить какие-то дополнительные документы рискованно»,— пояснил господин Юнусов.

Он также высказался против каких-либо послаблений в части ограничений для уже привитых от коронавируса, т. к. о стопроцентной эффективности вакцины можно будет говорить спустя какое-то время ее использования.

Председатель общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов также считает, что необходимости в создании особых документов, подтверждающих получение вакцины от COVID-19, нет. «Если человек прошел какую-то медицинскую процедуру, это удостоверяется соответствующей справкой. Думаю, ее вполне достаточно. У всех должны быть равные права в этих вопросах, поэтому вводить дополнительные документы нецелесообразно»,— отмечает эксперт.

Михаил Красильников