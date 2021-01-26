Жительницу Майкопа осудят за попытку подкупить полицейского

В Майкопе возбудили уголовное дело в отношении 46-летней владелицы продуктового магазина за попытку дать взятку сотруднику полиции (ч.3 ст.291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

По версии следствия, подозреваемая, чтобы избежать административной ответственности за нарушение требований продажи алкогольной продукции, предложила оперуполномоченному МВД взятку в размере 50 тыс. руб. Передача денег проходила под контролем правоохранителей, после чего подозреваемая была задержана на месте.

Расследование уголовного дела продолжается. В случае доказательства вины женщины в суде, ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Как писал "Ъ-Кубань", первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении жителя Кавказского района. Он подозревается в даче взятки должностному лицу правоохранительных органов (ч. 2 ст. 291 УК РФ). В настоящее время фигурант скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Наталья Решетняк