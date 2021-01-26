«Силовики сделали очередной подарок Алексею Навальному»

В Кремле не считают нужным наказывать сотрудников правоохранительных органов за якобы чрезмерное применение силы в ходе протестных акций. Поводом для дискуссии стал инцидент в Санкт-Петербурге, когда омоновец ударил в живот женщину, пытавшуюся встать у него на пути и узнать, куда тот ведет задержанного. Поступок полицейского сначала официально осудили, однако затем представители власти изменили свое мнение о случившимся, пошли заявления о том, что силовиков, наоборот, следует наградить за хорошую работу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у власти нет четкого плана, как реагировать на происходящие события.

Станет ли петербурженка Маргарита Юдина, дай бог ей здоровья, конечно, «русским Джорджем Флойдом», героем новых отечественных протестов и одновременно сакральной жертвой? С высокой долей вероятности именно это обстоятельство и заставило российскую властную вертикаль в один день изменить позицию на прямо противоположную. Впрочем, есть и второй аспект — в непростое время с полицией нужно быть поласковее, иначе мало ли что.

Итак, в ходе разгона протестных акций омоновец, проводивший задержание, ударил ногой в живот 54-летнюю женщину Маргариту Юдину. Все это зафиксировано на видео. Она встала на его пути, чтобы спросить, за что парня волокут в автозак. Инцидент для неравнодушной гражданки закончился больницей. Естественно, прогрессивное сообщество возмутилось, да и не только оно одно, но и власть тоже. Более того, вертикаль явно попыталась этот процесс возглавить, перехватить ситуацию у оппозиции.

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Сам провинившийся заявил, что ничего не видел, поскольку забрало шлема запотело. Это вызвало еще больший всплеск возмущения и волну мемов в интернете. Силовики дружно бросились извиняться, сам нарушитель пришел с цветами в палату к пострадавшей, просил простить, что, мол, бес попутал. А руководство ГУВД также грозилось, что не оставит действия своего сотрудника без последствий. Кампания стала разрастаться как снежный ком, депутат-единоросс Александр Хинштейн написал заявление в Следственный комитет с требованием проверить действия полицейского. Казалось, его как минимум уволят.

И вдруг на следующий день позиция власти сменилась на диаметрально противоположенную. Сначала главный телевизионный лик Владимир Соловьев назвал произошедшее провокацией, а омоновца предложил наградить квартирой, Хинштейн забрал заявление, в Госдуме депутат Андрей Исаев под аплодисменты коллег произнес речь о том, какие разумные и грамотные у нас силовики — берегут наш мирный труд от экстремистов и провокаторов: «За редким исключением эти люди, очень достойные граждане нашей страны, действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, законность и независимость нашей родины».

Ну и, своеобразную точку поставил Дмитрий Песков, заявив, что не нужно было устраивать несанкционированные акции. Иными словами, все зло — это Навальный и компания, а полиция, наоборот, думает о нашей с вами безопасности:

— Они выполняли свою работу, пытаясь спасти город от агрессивных молодчиков. — То есть женщина, которая просто выходит и спрашивает, за что забрали парня, представляла настолько серьезную опасность? — Это отдельный случай, по которому была незамедлительная реакция полиции.

Между тем произошедшее четко продемонстрировало, что в товарищах согласия нет. Правая рука не знает, что делает левая и наоборот. Нет четкого плана реакции на происходящее. Можно даже назвать это растерянностью, а ведь все просто: есть закон, суды, правила работы полиции, а также права человека и гражданина. Если всем этим руководствоваться, то, очевидно, проблем было бы меньше. А так приходится на бегу корректировать повестку, и получается, что силовики сделали очередной подарок Навальному, да и не только они одни. Вся эта хаотичная реакция явно не способствует стабильности. Вот так и рождаются очередные Джорджи Флойды.