В Ярославской области на капремонт домов потратили 1,24 млрд рублей

В Ярославской области в 2020 году капитальный ремонт был проведен в 465 многоквартирных домах на общую сумму 1,24 млрд руб. Сегодня эти данные были приведены на заседании профильного комитета областной думы, сообщила пресс-службы облдумы.

Также на заседании было отмечено, что в регионе выросла собираемость взносов на проведение капитального ремонта. В 2020 году по сравнению с 2019 годом плата граждан на капремонт увеличилась на 1,3%, а по органам местного самоуправления – на 16%.

По словам директора регионального фонда капитального ремонта МКД Ярославской области Романа Гайнутдинова, применяемое ими предпроектное обследование домов позволяет качественно готовить проектную документацию.

«Выстроена открытая система взаимодействия с собственниками, отрегулированы механизмы работы с подрядчиками, усилен контроль на объектах на каждом этапе работ»,– отметил господин Гайнутдинов.

Он уточнил, что на 2021 год намечен капитальный ремонт еще 203 многоквартирных домов. Уже проведены электронные аукционы на выполнение ремонта в этих домах и подписаны контракты. Подрядные организации уже приступили к выполнению работ.

София Бастрыгина